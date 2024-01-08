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Норвежский террорист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за изоляции в тюрьме

Норвежский террорист Брейвик подал в суд на Норвегию из-за изоляции в тюрьме

Норвежский террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подал в суд на Норвегию из-за изоляции в тюрьме, при этом адвокат правого экстремиста Эйстейн Сторрвик считает, что Брейвик склонен к суициду.

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