ИИ повышает точность диагностики рака кожи

Новое исследование, проведенное исследователями из Стэнфордского медицинского университета, показывает, что компьютерные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, основанном на глубоком обучении, могут помочь практикующим врачам более точно диагностировать рак кожи.
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