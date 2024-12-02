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«Его несправедливо преследовали»: президент Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

«Его несправедливо преследовали»: президент Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера

Система коррупции, кумовства и протекции во власти при наличии в том числе родственных связей – то, что Вашингтон применительно к другим странам всегда называл признаками диктатуры.

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