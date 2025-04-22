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Устойчивая экономика и реализация человеческого потенциала: Лут назвала приоритеты развития сельских территорий

Устойчивая экономика и реализация человеческого потенциала: Лут назвала приоритеты развития сельских территорий

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Министр сельского хозяйства Оксана Лут приняла участие в экспертном диалоге «Сильное село – процветающая Россия: новые возможности для развития» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России».

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