В Карелии открылся еще один музей деревянной скульптуры

Его авторы – два Александра Ивченко и Алферов. Они уже создавали экспозицию для нашей республики. Музей “Обитель ангелов” работал сначала на территории горного парка “Рускеала”, а сейчас он переехал в Лахденпохский район.
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