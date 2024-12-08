С геном из морских водорослей: в Крыму вырастили уникальный в РФ виноград

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии, и уже вырастили первый в России генно-модифицированный виноград, использовав гены холодового шока из морских водорослей.
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