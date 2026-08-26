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«Пытаюсь деньги заработать»: 19-летний сын Дианы Гурцкой старается встать на ноги

«Пытаюсь деньги заработать»: 19-летний сын Дианы Гурцкой старается встать на ноги

Константин рассказал, чем сейчас занимается. Диана Гурцкая с сыном 7Дней.ruДиана Гурцкая вышла на красную дорожку фестиваля «Новая волна 2026» со своим сыном Константином, которому этим летом исполнилось 19 лет.

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