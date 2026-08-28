Терминал самообслуживания установили в Алтайском музыкальном театре

Новое оборудование позволяет купить билеты непосредственно в театре без обращения к кассиру Посетители Алтайского государственного музыкального театра получили еще один способ приобретения билетов на спектакли.
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