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Терминал самообслуживания установили в Алтайском музыкальном театре

Терминал самообслуживания установили в Алтайском музыкальном театре

Новое оборудование позволяет купить билеты непосредственно в театре без обращения к кассиру Посетители Алтайского государственного музыкального театра получили еще один способ приобретения билетов на спектакли.

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