Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Сушинский о сборной России на ЧМ: «Не уверен, был ли там тренер вообще. Нельзя брать 7 человек из СКА, не попавшего в финал Кубка Гагарина»

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о вылете национальной команды с ЧМ-2021 в Риге после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх