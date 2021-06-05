Сушинский о сборной России на ЧМ: «Не уверен, был ли там тренер вообще. Нельзя брать 7 человек из СКА, не попавшего в финал Кубка Гагарина»

Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о вылете национальной команды с ЧМ-2021 в Риге после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии