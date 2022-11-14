Два пешехода бросали снежки в проезжающие автомобили в Новосибирске

Водители возмутились поведению сибиряков, которые запросто могли спровоцировать ДТП.Новосибирские водители возмутились поведению двух взрослых пешеходов, кидавшихся снежками по проезжавшим автомобилям на улице Ватутина в левобережной части города.
Водители возмутились поведению сибиряков, которые запросто могли спровоцировать ДТП.Новосибирские водители возмутились поведению двух взрослых пешеходов, кидавшихся снежками по проезжавшим автомобилям на улице Ватутина в левобережной части города.
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