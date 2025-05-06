Сергей Собянин объявил об открытии новой экспозиции в Музее Победы

В запуске экспозиции участвовали около 100 музеев В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялось торжественное открытие масштабной экспозиции, приуроченной к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
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