Путин заявил о попытках расшатать в странах СНГ легитимную власть

Некоторые страны стремятся расшатать в странах СНГ легитимную власть, традиционные ценности и ситуацию, заявил 8 ноября Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ.
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