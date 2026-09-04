Турагент Мкртчян: в сентябре выгодно отдыхать в Таиланде и Вьетнаме

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие направления могут быть выгоднее для отдыха до конца 2026 года.
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