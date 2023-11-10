Правда ли, что археологи нашли Ноев ковчег

Миллиарды людей по всему миру прекрасно знают легенду про Ноев ковчег. Она гласит, что около 5000 лет назад Бог поручил праведнику Ною построить гигантский корабль, в который поместилось бы «каждой твари по паре».
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