Саммит в Лондоне выдал за новый мирный план старый план войны Главной целью саммита европейских стран в британской столице было разработать «новый план, как остановить войну», заявил его организатор, премьер-министр Кир Стармер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии