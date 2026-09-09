ГУР Украины завербовало трёх крымчан через сайт знакомств

ФСБ задержала в Крыму местных жителей, сотрудничавших с врагом. Сотрудниками ФСБ на территории Крыма задержаны три гражданина России 1988, 1994 и 1995 годов рождения.
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