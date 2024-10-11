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Ухань (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыграет с Гауфф, Чжэн Циньвэнь – с Ван Синьюй

Сетка здесь. Dongfeng Voyah · Wuhan Open Ухань, Китай 7 октября – 13 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 3 221 715 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Арина Соболенко (Беларусь)  Коко Гауфф (США) Дата проведения 12 октября, 11.

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