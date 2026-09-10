Nature: неопределенность мешает нашему мозгу решать задачи

Нейробиологи из Чикагского университета, Массачусетского технологического института и их коллеги объяснили, почему мозг хуже решает даже простые задачи, когда мы не уверены, что именно нужно делать.
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