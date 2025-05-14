МВД: россиянам не надо делать новую регистрацию при переезде внутри региона

Граждане России могут не оформлять регистрацию по новому адресу при переезде в населенный пункт, находящийся в том же регионе, где они уже зарегистрированы, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.
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