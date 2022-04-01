Почему доллар дешевеет, а товары — нет?

Читатели АиФ.ru справедливо заметили, что рубль укрепился, а вот цены на самые разные товары (косметику, гаджеты, одежду), которые на фоне сильнейшего ослабления российской валюты спешно переписывали продавцы, почему-то остаются неизменными.
Читатели АиФ.ru справедливо заметили, что рубль укрепился, а вот цены на самые разные товары (косметику, гаджеты, одежду), которые на фоне сильнейшего ослабления российской валюты спешно переписывали продавцы, почему-то остаются неизменными.
Свежие комментарии