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Почему доллар дешевеет, а товары — нет?

Почему доллар дешевеет, а товары — нет?

Читатели АиФ.ru справедливо заметили, что рубль укрепился, а вот цены на самые разные товары (косметику, гаджеты, одежду), которые на фоне сильнейшего ослабления российской валюты спешно переписывали продавцы, почему-то остаются неизменными.

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