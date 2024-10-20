12.10.24 в учреждении образования ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ успешно прошло профориентационное мероприятие ´Я - техник - строитель´, ´Я - техник по монтажу санитарно-технического оборудования´.
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