Минфин сообщил о проработке БРИКС создания платежной платформы

Минфин России совместно с Банком России и партнерами в рамках объединения БРИКС подготовит ряд инициатив, в том числе рассмотрит вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.
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