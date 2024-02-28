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Минфин сообщил о проработке БРИКС создания платежной платформы

Минфин сообщил о проработке БРИКС создания платежной платформы

Минфин России совместно с Банком России и партнерами в рамках объединения БРИКС подготовит ряд инициатив, в том числе рассмотрит вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.

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