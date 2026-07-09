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Газета.ру

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Международный союз современного пятиборья допустил россиян к турнирам

Международный союз современного пятиборья допустил россиян к турнирам

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) официально аннулировал все санкционные ограничения в отношении российских спортсменов.

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