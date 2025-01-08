"Сияющая звезда рецептов": этот полезный овощ должен быть на каждой кухне

Этот овощ украшает наши столы круглый год в самых разных формах: от сладкой до соленой, от сырой до вареной Морковь впервые начали выращивать в Средней Азии пять тысяч лет назад, и сегодня корнеплод с глубокой историей нашел свое место на нашей кухне.
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