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Директор «Фейеноорда» о Тиле: «Не думаю, что ФИФА разрешит легионерам РПЛ уйти бесплатно, но возможны варианты»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен рассказал о ситуации с Гусом Тилом. 24-летний полузащитник, права на которого принадлежат «Спартаку», прошлый сезон провел в клубе из Роттердама на правах аренды.

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