Можно ли превратить рупию в деньги? Саудиты сумели Преодоление торговых барьеров: Россия и Индия думают над базовым обменным курсом Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для того, чтобы преодолеть торговые барьеры в долларах, возникших в результате американских санкций, введенных против России в феврале 2022 года, пишет индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.