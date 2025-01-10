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Смоленская Газета

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Смоленские отделения «Единой России» подвели итоги новогодних каникул

Смоленские отделения «Единой России» подвели итоги новогодних каникул

В Смоленской области местные отделения «Единой России» подвели итоги новогодних каникул. Так, председатель Угранского окружного совета депутатов Андрей Сыргий принял участие в зимнем спортивном фестивале «Стартуем всей семьей» в селе Всходы.

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