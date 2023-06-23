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    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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Александр Мамут опроверг информацию «Медузы» о планах создать оппозиционное СМИ

Бизнесмен Александр Мамут опроверг информацию латвийского интернет-издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) о его якобы планах создать новое СМИ с оппозиционной повесткой.

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