🖋 Пушкин стал одним из главных врагов киевского режима «Злобные и тупые бандерлоги инстинктивно чувствуют смертельную угрозу для своего темного бандеровского мирка, которую несут лучи «солнца русской поэзии», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.