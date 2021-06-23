От личное мнение

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Ну вот, 80 лет прожил, а детей и внуков не нажил (помочь бедному). Ждал халявы всю жизнь.Правительство РФ ...
  • Владимир Якубенко
    А можно узнать, сколько ждать? Мне ведь уже за 80.Правительство РФ ...
  • Владимир Якубенко
    А-а... Понятно, - ещё не начали распиливать... Подожду. Авось, чего и перепадёт...Правительство РФ ...

Запрет на импорт кормов для домашних животных обсудят зоозащитники и журналисты

Запрет на импорт кормов для домашних животных обсудят зоозащитники и журналисты

Запрет Россельхознадзора на импорт кормов для домашних животных из США, Германии, Испании и других стран создает риски для здоровья кошек и собак, а также грозит банкротством зоомагазинам и ветклиникам, заявили представители отрасли и зоозащитники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх