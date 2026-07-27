В России отреагировали на слова Токаева о «заморозке» СВО Стоп-кадр видео на Кремлин ру Президент Казахстана на встрече с российским лидером в Омске прямо заявил об отказе выступить в роли посредника между сторонам конфликта - РФ и Украиной.
«Дожили, нас поучает лидер, который просрал свою страну за три дня»: в России отреагировали на слова Токаева о «заморозке» СВО
Комментарии
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Алекс Сэм
Он не сидит на двух стульях, он как проститутка пойдёт с тем кто больше заплатит притом не его государству,а лично ему. И ещё забывает, что в роток в который помещается 2 куска непременно поместится 2 #уя
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1 м.
АБ
Александр Балушкин
А сколько вложено бабок США в Казахстан, на какие денежки построена Астана?
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1 м.
Павел Б
Смотришь на экране телевизора как ходит Токаев и сразу на ум приходит сравнение его с Байденом. Похоже, что у Токаева старческая деменция. Он попутал берега. Цитата Токаева - «природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас». Спустя 4,5 года СВО ему не понятна цель конфликта.. В,В,Путин за эти годы много раз встречался с начальником казахов и не смог ему всё объяснить...Или токаев прикидывается дебилом ?. Может стоит Путину объяснить Токаеву причину и цели СВО..Как ребенку с особенностями психического развития , раз он до сих пор ничего не понял !
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1 м.
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