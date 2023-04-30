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Восьмилетняя девочка умерла в больнице после инцидента в бассейне в Саратовской области

Восьмилетняя девочка умерла в больнице после инцидента в бассейне в Саратовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации в Саратовской области, где в одном из бассейнов погибла восьмилетняя девочка.

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