20+ соседей, которые и сами спокойно жить не могут, и другим не дадут

Для комфортного проживания отношения с соседями не менее важны, чем семейные узы. Ведь если над головой у вас будто носится табун лошадей, сбоку нещадно гремит музыка, а снизу постоянно кто-то ругается, то сложно сохранять спокойствие.
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