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Власти Ингушетии требуют расследовать смерть жителя республики на СВО

Правительство Ингушетии обратилось в военную прокуратуру Южного военного округа (ЮВО) и Военно-следственное управление Следственного комитета России по ЮВО с просьбой провести расследование случая гибели жителя республики Рашида Дударова в зоне военной операции.

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