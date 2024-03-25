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Архитектурное бюро "Студия 44" подало иск к Фонду инвестиционных строительных проектов СПб 

Архитектурное бюро "Студия 44" подало иск к Фонду инвестиционных строительных проектов СПб 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" Никиты Явейна к Фонду инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП), сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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