Архитектурное бюро "Студия 44" подало иск к Фонду инвестиционных строительных проектов СПб 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" Никиты Явейна к Фонду инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП), сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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