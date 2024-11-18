Дальнобойный фейк со смертельным исходом. Запад играет с ядерным грибом

Александр Симаков

О каких ограничения Вы тут говорите? Давно уже и ясно сказано, причём лично Путиным (и закреплено Лавровым), что если последуют удары по российской территории, то тут же последуют удары по странам, чьими ракетами будут наноситься удары по России. Нынешний фейк о том, что США якобы разрешили украинцам наносить по России удары дальнобойными ракетами преследует несколько целей. Посмотреть, как на это отреагрирует Россия (если они прочитают Ваш комментарий, то обязательно вдарят, потому что введение санкций в ответ на агрессию - это как раз то, чего они хотят). И ещё один момент - это "разрешение" служит как бы укреплением переговорных позицих и предметом торга на будущих переговорах. В случает отмены этого "решения" от Росии потребуют пойти на более весомые уступки, если переговоры по Украине между США и Россией всё-таки начнутся. Смешные они, эти пиндосы. 😀