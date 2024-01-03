Стало известно, какие выплаты ждут работающих в праздничные дни

Многие нижегородцы вместо положенного отдыха в новогодние праздники вынуждены выходить на работу. Такие трудовые дни, как правило, оплачиваются иначе, чем обычные, да и работать в них по закону могут не все.
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