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Патрушев: Россия обратила внимание на предупреждения США о терактах

Патрушев: Россия обратила внимание на предупреждения США о терактах

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, в среду, 3 апреля заявил, что в России обратили внимание на то, что еще 7 марта посольства Соединенных Штатов Америки и Великобритании опубликовали предупреждения об опасности террористических актов в Москве.

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