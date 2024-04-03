Патрушев: Россия обратила внимание на предупреждения США о терактах

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, в среду, 3 апреля заявил, что в России обратили внимание на то, что еще 7 марта посольства Соединенных Штатов Америки и Великобритании опубликовали предупреждения об опасности террористических актов в Москве.