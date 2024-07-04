Общественная палата попросила обеспечить возможность всех видов голосования в Москве

Выборы пройдут осенью Важность обеспечения удобства и простоты процесса голосования для жителей Москвы стала центральной темой обсуждения на заседании комиссии по развитию гражданского общества в Общественной палате Москвы.
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