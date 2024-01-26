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Аналитики ожидают стоимость Brent на уровне $77—84 за баррель

Аналитики ожидают стоимость Brent на уровне $77—84 за баррель

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман и частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказали RT, как будут меняться цены на нефть.

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