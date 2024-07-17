В России завели дело из-за строительства многоквартирного дома плохого качества

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора компании «Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"» Алексея Антонова из-за строительства многоквартирного дома, непригодного для проживания и подлежащего сносу.
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