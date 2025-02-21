«Их опыт нужно использовать в госуправлении»: как будет работать «Батырлар. Герои РТ»

Заявки на участие в аналоге программы «Время героев» в Татарстане поступают со всей страны. Те, кто еще на передовой, и те, кто уже вернулся, смогут переобучиться и стать управленцем районного или республиканского уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии