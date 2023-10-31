ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дочь замуж вышла, но живет все еще с нами, а муж отдельно. Я этого не понимаю

Дочь замуж вышла, но живет все еще с нами, а муж отдельно. Я этого не понимаю

Не понимаю, зачем дочь вообще выходила замуж, если они с мужем продолжают жить раздельно. Дочь всё еще живет с нами, а ее муж со своими родителями.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Так выставить дочуру с чемоданом и с приплодом к законному мужу. Это их проблемы. Зачем ее содержать и предоставлять жилье. Хорошо усроились детки на толстой родителькой шее. Еще и унучеков туда же пристравать решили.
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1 д.
Вера Федорова
То есть, пока молодые будут &quot;восстанавливать ресурс&quot;, за квартиру, где проживает дочура-постоялица, будут полностью  платить родители. Да она ещё будет и губёнки обиженно раздувать. Да уж, вырастили...
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1 д.

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