Не понимаю, зачем дочь вообще выходила замуж, если они с мужем продолжают жить раздельно. Дочь всё еще живет с нами, а ее муж со своими родителями.
Дочь замуж вышла, но живет все еще с нами, а муж отдельно. Я этого не понимаю
Комментарии
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Людмила Петрухина
Так выставить дочуру с чемоданом и с приплодом к законному мужу. Это их проблемы. Зачем ее содержать и предоставлять жилье. Хорошо усроились детки на толстой родителькой шее. Еще и унучеков туда же пристравать решили.
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Вера Федорова
То есть, пока молодые будут "восстанавливать ресурс", за квартиру, где проживает дочура-постоялица, будут полностью платить родители. Да она ещё будет и губёнки обиженно раздувать. Да уж, вырастили...
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1 д.
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