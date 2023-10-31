Дочь замуж вышла, но живет все еще с нами, а муж отдельно. Я этого не понимаю

Людмила Петрухина

Так выставить дочуру с чемоданом и с приплодом к законному мужу. Это их проблемы. Зачем ее содержать и предоставлять жилье. Хорошо усроились детки на толстой родителькой шее. Еще и унучеков туда же пристравать решили.