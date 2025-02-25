Ирина Волк: мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит колония

Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки‎ в Крыму, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в официальном Telegram-канале.