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Ирина Волк: мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит колония

Ирина Волк: мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит колония

Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки‎ в Крыму, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в официальном Telegram-канале.

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Комментарии
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Сергей
Если у этого гащеныша справка - то виноват кто выпустил его на свободу из клетки!!!! Чья подпись на справке - тогои отправить к кошечке!!!!
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