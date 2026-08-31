Как получить скидку 12 рублей на проезд в Новосибирске и области с 1 сентября

Акция действует до конца года и касается оплаты картой "Мир" через смартфон с NFC-чипом.С 1 сентября по 31 декабря 2026 года пассажиры общественного транспорта в Новосибирской области смогут экономить 12 рублей на каждой поездке при оплате картой "Мир" через смартфон.