Как получить скидку 12 рублей на проезд в Новосибирске и области с 1 сентября

Акция действует до конца года и касается оплаты картой "Мир" через смартфон с NFC-чипом.С 1 сентября по 31 декабря 2026 года пассажиры общественного транспорта в Новосибирской области смогут экономить 12 рублей на каждой поездке при оплате картой "Мир" через смартфон.
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