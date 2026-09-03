Почти 593 тысячи россиян смогут получить выплату пенсионных накоплений

Почти 593 тысячи россиян смогут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений в 2027 году.
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