Армия России уничтожила колонну ВСУ у границы с Белгородской областью

В результате российских расчетов реактивной системы залпового огня «Град» ВС Украины потеряли пункты временной дислокации, военную технику и живую силу в районе Украины, который граничит с Белгородской областью.
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