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    Криптовалюта сама по себе - зло. Это абсолютно ничем не обеспеченное средство платежа. Про пиндосов понятно, они дела...Владислав Мартыно...
  • andmitry
    Владислав Мартыно...

О чем мечтает бизнес

О чем мечтает бизнес

В минувшую пятницу уполномоченный по защите прав предпринимателей и председатель «Партии роста» Борис Титов дал пресс-конференцию, на которой были представлены самые главные предложения, лоббируемые бизнес-омбудсменом и партией в новом году.

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