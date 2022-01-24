О чем мечтает бизнес

В минувшую пятницу уполномоченный по защите прав предпринимателей и председатель «Партии роста» Борис Титов дал пресс-конференцию, на которой были представлены самые главные предложения, лоббируемые бизнес-омбудсменом и партией в новом году.
В минувшую пятницу уполномоченный по защите прав предпринимателей и председатель «Партии роста» Борис Титов дал пресс-конференцию, на которой были представлены самые главные предложения, лоббируемые бизнес-омбудсменом и партией в новом году.
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