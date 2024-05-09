На Оксиморона* завели дело о нарушении правил деятельности иноагента

В отношении рэпера Оксиморона* (настоящее имя – Мирон Федоров*) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России в отношении иноагентов.
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