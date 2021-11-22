Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, какой ответ Западу приготовила Москва в ответ на создание военного альянса Сообщение Эксперт рассказал, какой ответ вскоре даст Россия Западу на создание альянса «AUKUS» появились сначала на Листай.